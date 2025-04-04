Чиновники в ходе рейда изъяли 17 электросамокатов в Нижнем Новгороде

Управление административно-технического и муниципального контроля мэрии Нижнего Новгорода в ходе рейда на Нижне-Волжской набережной изъяло 17 самокатов, оставленных на тротуаре. Об этом рассказали в управлении 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Во время рейда проверяли соблюдение операторами проката самокатов правил, прописанных в соглашениях с мэрией. Отмечается, что на Нижне-Волжской набережной разметили все зоны парковки самокатов, поэтому после жалоб на парковку вне специальных мест сотрудники управления изъяли эти самокаты и отправили их на спецстоянку.

Средства индивидуальной мобильности будут находиться там до вынесения постановления о правонарушении по ч. 2 ст. 3.8 КоАП Нижегородской области (размещение транспортных средств на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках). Юрлицам по этой статье грозит штраф до 60 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», 2 апреля в Нижнем Новгороде вступили в силу новые ограничения для передвижения и парковки самокатов.

Галина Шамберина