Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура начала проверку после пожара в общежитии в Ноябрьске

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прокуратура организовала проверку после возгорания в общежития вахтовиков СВУ №7, сообщили в региональном ведомстве.

Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа

Работники прокуратуры города выезжали на место происшествия. По информации МЧС Ямала, во время проливки и разборки сгоревших конструкций в 11:30 был обнаружен погибший.

Напомним, сообщение о пожаре микрорайоне Вынгапуровский, который находится примерно в 100 км от Ноябрьска, поступило в 4:18, из здания эвакуировались 49 человек.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...