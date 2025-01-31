Прокуратура начала проверку после пожара в общежитии в Ноябрьске

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прокуратура организовала проверку после возгорания в общежития вахтовиков СВУ №7, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа

Работники прокуратуры города выезжали на место происшествия. По информации МЧС Ямала, во время проливки и разборки сгоревших конструкций в 11:30 был обнаружен погибший.

Напомним, сообщение о пожаре микрорайоне Вынгапуровский, который находится примерно в 100 км от Ноябрьска, поступило в 4:18, из здания эвакуировались 49 человек.

Ирина Пичурина