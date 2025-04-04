Братья из Ишимбая приговорены к 18 и 22 годам колонии за убийство и наркотики

Верховный суд Башкирии на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор двум братьям из Ишимбая, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов (п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ) и незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Виновный в убийстве приговорен к 22 годам и одному месяцу, а его брат — к 18 годам колонии строгого режима. Первому фигуранту уголовного дела также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на год, в пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн руб.

Установлено, что осужденные через интернет купили два охолощенных автомата «АК 103», переделанных кустарным способом для стрельбы боеприпасами, а также пистолет и около 1,1 тыс. патронов к ним. Оружие они незаконно хранили в гараже.

В мае 2023 года один из братьев пристреливал пистолет в Затайрукском лесопарке. Заметив случайного прохожего и опасаясь, что тот может обратиться в полицию, подсудимый догнал его и дважды прицельно выстрелил в затылок. Перетащив тело в безлюдное место, он скрылся с места преступления.

Кроме того, подсудимые организовали в гараже в Ишимбае нарколабораторию и с помощью химических реактивов, прекурсоров, оборудования и технических устройств произвели более 5 кг мефедрона.

Как сообщал «Ъ-Уфа», следователи и криминалисты совместно с полицейскими установили личность предполагаемого убийцы, проведя баллистические, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы. На причастность к преступлению проверили ранее судимых, владеющих оружием, а также занимавшихся незаконным сбытом наркотиков, так как местность, где было совершено убийство, могла быть использована для тайников-закладок. Затем оперативники нашли гараж с нарколабораторией и изъяли гильзы от пистолета Макарова. В тот же день обвиняемых задержали и затем заключили под стражу.

Майя Иванова