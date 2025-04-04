Ролевые игры

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как одежда персонажей сериала подчеркивает неоднозначность происходящего и помогает ориентироваться в кажущемся абсурде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IMDb Фото: IMDb

«Плохая девочка» — это последняя работа Николь Кидман, триллер голландской писательницы Халины Рейн, которая стала и его режиссером. Кидман играет в картине главную роль — генерального директора компании Роми Матис, Антонио Бандерас — ее мужа, театрального режиссера Джейкоба, а завершает классический любовный треугольник молодой стажер Сэмюэль в исполнении Харриса Дикинсона — восходящей звезды кино, который вошел в только что объявленный каст фильма про The Beatles (роль Джона Леннона).

За обилием премьер начала года этот фильм, пусть и собравший неплохие сборы в прокате, остался как будто недооцененным и не так активно обсуждаемым, как вышедшая чуть раньше «Субстанция» или совсем недавний «Переходный возраст».

Проблемы, который он поднимает,— поиск себя, внутренние метания, эротические переживания, нюансы отношений супругов в многолетних браках, корпоративная этика, в конце концов,— оказались смешаны в интересных пропорциях, красивых интерьерах Нью-Йорка и его окрестностей и в тщательно подобранных нарядах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: IMDb Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Следующая фотография 1 / 6 Фото: IMDb Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News

Плохая девочка Николь Кидман пытается балансировать между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке, с первых кадров становится понятно, что в семейных делах все обстоит как раз не очень гладко. У Кидман в фильме отточенный гардероб, который помогает ей легко вживаться в свои повседневные роли, которых несколько: заботливой мамы, внимательной жены и влиятельного руководителя. Когда она идет на работу, ее одежда излучает спокойствие, силу и — власть. Она носит блузки с бантом и юбки-карандаши, высокие каблуки в нейтральной бежевой, розоватой, серой палитре. В постели с мужем она надевает кремовые атласные комбинации с очевидной деталью — кружевной отделкой, чтобы добавить сексуальности. С детьми дома она в уютных кардиганах и удобных домашних брюках. Очевидно, жизнь Роми оптимизирована для максимальной производительности, и все выглядит так, что она кажется женщиной, которая полностью контролирует ситуацию. И в этом проблема.

Когда в офисе появляется новый стажер, у Роми Матис начинается новая жизнь. Накал их взаимодействия подпитывается различиями в позициях на работе (классическое «начальник—подчиненный»), разницей возрасте (она его старше почти 30 лет) и обстановкой запретной сексуальной динамики. Все выглядит очень убедительно, странно и откровенно, создательница фильма Рейн говорила в своих интервью, что хотела показать не некую отстраненную глянцевую фантазию, а человеческую сторону такого рода ситуаций. В общем Роми недовольна тем, что у нее есть с мужем. Она хочет, чтобы ей говорили, что делать, чтобы она была полностью освобождена от роли руководителя, особенно в постели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Следующая фотография 1 / 10 Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: East News Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb

Когда она пускается в интрижку, контрасты бросаются в глаза: в своих элегантных пальто Max Mara и кружевных блузках Etro и Jason Wu, шпильках Valentino, платьях Giorgio Armani она полностью противоречит небрежным спортивным костюмам, бесформенной куртке, дешевым галстукам и костюмам стажера. Ее аккуратные укладки, низко собранные пучки и — его подчеркнуто «пацанская» стрижка, как будто сделанная в первом попавшемся барбершопе. Один из художников-стилистов фильма, Курт Стивенсон, ввел в поисковике Google «стажеры в метро», чтобы получить исчерпывающую информацию о плохо сидящих костюмах — так мы получили офисный образ Сэмюэля. «Я нахожу этот контраст очень, очень интересным»,— отмечает он, подразумевая образ «с иголочки» главной героини и дешевый облик ее визави.

Динамика ее гардероба начинает меняться по мере развития отношений. В моменты глубокой внутренней уязвимости внешность Роми становится менее идеальной (читай: более человечной). Мы видим растрепанные волосы, небрежный, потекший макияж, а все эти идеальные блузки, как и вся ее тщательно выстроенная жизнь, летят в тартарары. Нам показывают, как в бесконечных играх она теряет контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Следующая фотография 1 / 11 Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb Фото: IMDb

Однако очевидно, что перед Халиной Рейн не стояла задача наказывать главную героиню — этот эротический триллер заканчивается вполне благополучно: в офисе мы снова видим генерального директора со стальным блеском в глазах, амбициозный гардероб возвращается на круги своя, нам показывают хрестоматийную драку двух самцов, муж в итоге принимает Реми обратно, и фильм, сделав оборот, возвращается к своему началу — сцене супружеского секса. Только на этот раз все выглядит несколько иначе. Реми Матис победила.

Ирина Кириенко