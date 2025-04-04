ВОЗ опровергла появление в России нового вируса, вызывающего кашель с кровью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Роспотребнадзора данные о якобы новом вирусе на территории России, сообщил ТАСС глава офиса организации в Москве Батыр Бердыклычев. По его словам, информация о появлении вируса не подтвердилась. Ранее с опровержением данных о новом вирусе выступал сам Роспотребнадзор.

Господин Бердыклычев рассказал, что ВОЗ получила от Роспотребнадзора разъяснение о пяти случаях неизвестного заболевания. «Но впоследствии было проведено расследование, в том числе лабораторно подтвержденное, о том, что данные пять случаев в Москве и Московской области являлись пневмонией, вызванной микоплазменной инфекцией. Это не новый вирус»,— сказал он.

29 марта Telegram-канал Shot сообщал о появлении в России вирусного заболевания, характеризующегося высокой температурой, кашлем с кровью. Заболевшие этим вирусом, как писал канал, имели отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию и грипп, из-за чего врачи не могли поставить диагноз.

Спустя несколько дней Роспотребнадзор пояснил, что «неизвестным вирусом» оказалась микроплазменная пневмония. В ведомстве отмечали, что эпидемиологическая ситуация в России по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема.

Полина Мотызлевская