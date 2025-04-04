В Кургане мотоциклист сбил школьницу на тротуаре

На улице Гагарина в Кургане мотоциклист, ехавший по тротуару, сбил 13-летнюю девочку. Школьница госпитализирована в областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Курганской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 13 часов 3 апреля вблизи дома №29 на улице Гагарина. 20-летний водитель мотоцикла Racer, двигаясь по тротуару со стороны улицы Макаренко к Котовского, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Девочка шла в попутном направлении. С травмами ее доставили в больницу.

По данным ГАИ, мотоциклист не имел водительских прав, а его транспорт не зарегистрирован в госавтоинспекции. Водитель привлечен к административной ответственности по пяти статьям КоАП РФ.