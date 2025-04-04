В Ростовской области на пожарах за сутки погибли два человека
В Ростовской области на пожарах за прошедшие сутки погибли двое мужчин. По версии дознавателей, в обоих случаях наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
По данным ведомства, в хуторе Каракашев Веселовского района загорелась летняя кухня на улице Старой. На месте спасатели обнаружили погибшего 64-летнего хозяина дома. В станице Буденновской на улице Комсомольской в огне погиб 49-летний мужчина.