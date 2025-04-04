«Белогорье» уступило «Зениту» в мачте полуфинала Суперлиги по волейболу

Первый матч полуфинальной серии Суперлиги по волейболу между «Белогорьем» и петербургским «Зенитом» закончился победой бессменного лидера чемпионата. Встреча прошла на временной домашней арене белгородцев в Туле 3 апреля и завершилась со счетом 2:3 (23:25, 25:23, 25:21, 25:27, 13:15).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последний матч между белгородским ВК «Белогорье» и петербургским «Зенитом»

Фото: ВК «Белогорье» Последний матч между белгородским ВК «Белогорье» и петербургским «Зенитом»

Фото: ВК «Белогорье»

Самыми результативными игроками команды хозяев стали капитан Павел Тетюхин, набравший 21 очко, Георгий Заболотников (20), Мохамед Аль Хачдади (18). У гостей отличились Владислав Бабкевич (28 очков), Иван Яковлев (14) и Егор Клюка (12).

«"Зенит" сыграл сегодня хорошо. Они отодвинули нас от сетки, играли практически со знака, тяжело, у них очень высокий блок, с которым очень тяжело бороться. Плюс где-то, может быть, нервозность была в начале пятой партии. Я надеюсь, что это только начало. Постараемся побороться»,— сказал главный тренер «Белогорья» Александр Волков.

«Что в таких случаях помогает? Воля к победе, характер, спортивное везение, может быть, чуть-чуть, и самое главное, эту победу делают игроки. Это начало только. Движемся вперед»,— уверен главный тренер «Зенита» Владимир Алекно.

Вторая игра серии состоится в Туле 5 апреля в 17:00. Финальный матч запланирован в Санкт-Петербурге.

Как «Белогорье» проявило себя в 2024 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова