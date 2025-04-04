У метро «Площадь Мужества» снесли незаконные постройки на площади 100 кв. метров

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) провели мероприятия по освобождению от незаконных построек принадлежащей городу территории возле станции метро «Площадь Мужества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятия по освобождению от незаконных построек принадлежащей городу территории возле станции метро «Площадь Мужества» в Санкт-Петербурге

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Мероприятия по освобождению от незаконных построек принадлежащей городу территории возле станции метро «Площадь Мужества» в Санкт-Петербурге

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Как уточнили в ККИ, демонтаж несанкционированных объектов проводился на земельном участке площадью более 100 кв. м по адресу: 2-й Муринский проспект, дом 49. Там располагались будка охраны и металлический павильон.

Ранее на данном участке действовал договор между городом и юрлицом на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) в сфере автосервисного обслуживания, срок действия которого истек в январе этого года. Несмотря на прекращение коммерческой деятельности, бывший арендатор не выполнил обязательства по освобождению территории.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что комитет по контролю за имуществом подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с целью добиться сноса цеха предприятия по производству дверей и окон на 3-й Конной Лахте. В качестве ответчика заявлено ООО «Завод столярных строительных конструкций "Содружество"».

Андрей Цедрик