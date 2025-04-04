В Башкирии экс-начальник отделения полиции задержан за получение крупной взятки

Белебеевский межрайонный отдел управления СКР по Башкирии предъявил бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного ОМВД обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщают пресс-службы регионального МВД и следственного управления, установлено, что в отделе МВД по Белебеевскому району находился материал проверки в отношении врачей Белебеевской центральной районной больницы по факту неправомерной выдачи пациентам больничных листов. Фигурант уголовного дела с октября по декабрь 2022 года получил от врача-отоларинголога 200 тыс. руб. и бутылку элитного алкоголя за отказ в возбуждении уголовного дела.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии. С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия. Суд по ходатайству следователя арестовал его на два месяца — до 1 июня 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке»,— отметили в МВД.

Майя Иванова