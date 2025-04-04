В Челябинске приостановлено производство по делу о банкротстве компании «Муллит»

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство ООО «Муллит» о приостановке производства по делу о банкротстве. Оно возобновится после рассмотрения кассационной жалобы на судебное решение, в рамках которого были удовлетворены требования «Уралэнергосбыта» о взыскании с компании 283 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение ходатайства прошло 3 апреля. Кассационная жалоба, о которой идет речь, подана 23 декабря прошлого года. ООО «Муллит» пытается оспорить решение Арбитражного суда Челябинской области от 23 января, в рамках которого были удовлетворены требования ООО «Уралэнергосбыт» о взыскании с компании 191,2 млн руб. задолженности за потребленную электроэнергию и еще 92 млн руб. неустойки. Кроме того, «Муллит» подал ходатайство, в котором попросил приостановить исполнение этого решения на время рассмотрения кассационной жалобы.

ООО «Муллит» с 29 июля 2024 года проходит через процедуру наблюдения. Производство о несостоятельности компании было возбуждено по заявлению ООО «Уралэнергосбыт». Сейчас в списке кредиторов также числятся ООО «Челябинский опытный механический завод», завод сварной балки «НТ инжиниринг» и ООО «ВСМ».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Муллит» зарегистрировано в Челябинске в 2000 году. Бенефициаром компании является Валерий Сырых, который в прошлом также владел и руководил Челябинским опытным механическим заводом. Директором «Муллита» числится Леонид Кирьянов.