«Россети» отремонтируют более 1,4 тысячи трансформаторных подстанций на Дону в 2025 году

В 2025 году компания «Россети Юг» планирует реализовать в Ростовской области программу ремонта и технического обслуживания трансформаторных подстанций класса напряжения 6-10/0,4 кВ. К нормативному состоянию будет приведено более 1,4 тыс. объектов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комплекс ремонтных мероприятий направлен на восстановление работоспособности и продление срока эксплуатации оборудования. В частности, будут проведены работы по замене изношенных элементов, коммутационных аппаратов и распределительных устройств, обновлена система защиты и автоматики.

Стоимость этой ремонтной программы и какую часть от общего количества подстанций на Дону она затронет не сообщается.

Сергей Иванов