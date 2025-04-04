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Нижегородский аэропорт в ночь на 4 апреля принял пять бортов, летевших в Москву

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова в ночь на 4 апреля 2025 года принял в качестве запасного пять бортов. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Согласно информации, эти самолеты направлялись в Москву. После дозаправки все они отправились в пункты назначения. В пресс-службе добавили, что собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 4 апреля силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на столицу.

Галина Шамберина