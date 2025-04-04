«Орловский кабельный завод» за год увеличил выручку до 1,6 млрд рублей

АО «Орловский кабельный завод» (ОКЗ), производитель медных и алюминиевых кабелей и проводов, увеличило выручку по итогам 2024 года с 1,5 млрд руб. до 1,6 млрд руб. (+10%). Также увеличилась чистая прибыль компании — с 3,4 млн руб. до 5,6 млн руб. (+62%). Это следует из данных, опубликованных на Rusprofile.

Дебиторская задолженность предприятия выросла в три раза (с 40,1 млн руб. до 150,3 млн руб.), а кредиторская задолженность снизилась на 62% (с 422,7 млн руб. до 159,4 млн руб.).

По собственным данным, АО «Орловский кабельный завод» выпускает и продает популярные марки медных и алюминиевых кабелей и проводов. Единственный владелец на 2021 год — Мехти Алы Оглы Исмаилов, более актуальных данных нет. По данным регионального правительства, с 2002 года ОКЗ является одним из ведущих производителей и поставщиков кабеля для строительных и монтажных организаций, производственных предприятий и DIY-сетей. Гендиректор — Людмила Семенова.

В прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора еще одного орловского кабельного завода — ООО «Кабельный завод "Эксперт-Кабель"». Его заподозрили в уклонении от уплаты 297 млн руб. налогов. Позже управление Следственного комитета России по Орловской области прекратило уголовное дело в связи с тем, что глава компании погасил долг по налогам, с учетом пени и штрафов, на общую сумму порядка 460 млн руб.

Ульяна Ларионова