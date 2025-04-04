Сальдо: порты Николаевской области заблокированы

Российские военнослужащие заблокировали морские торговые порты в Николаевской области Украины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова. Выход украинских судов в Черное море из рек Днепр и Южный Буг в Днепровско-Бугский лиман также заблокирован, порты Херсона находятся под огневым контролем российских военнослужащих»,— передает «РИА Новости» слова господина Сальдо.

Западная часть Кинбурнского полуострова территориально принадлежит Николаевской области Украины, восточная часть находится в Скадовском районе Херсонской области. ВСУ неоднократно пытались высадить десант на полуостров. Российские военнослужащие отбили все атаки.

Херсонская область вошла в состав России в 2022 году. На данный момент Россия контролирует около 75% региона. Под контролем ВСУ находится правый берег Днепра, в том числе город Херсон. 2 марта губернатор Херсонской области говорил, что военная обстановка позволяет ВС РФ занять город Херсон и правобережье региона.