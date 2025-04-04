Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл в Гавану с рабочим визитом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл в столицу Кубы Гавану на заседание Российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На нем представители России и Кубы обсудят промышленность, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, образование, культуру и туризм. Ожидается подписание ряда соглашений.

Визит российской делегации во главе с Дмитрием Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

Дмитрий Чернышенко прибыл в страну вчера, 3 апреля, посетив провинцию Сантьяго-де-Куба. В ходе встречи с губернатором провинции Мануэлем Фальконом Эрнандесом господин Чернышенко отметил, что Москва продолжит добиваться исключения республики из списка государств—спонсоров терроризма, куда ее добавил президент США Дональд Трамп.