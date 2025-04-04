Нижнекамец второй раз сел за руль пьяным, попал в аварию и лишился BMW X5

В Нижнекамске суд изъял у 38-летнего местного жителя автомобиль BMW X5 за повторное вождение в нетрезвом виде. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, 2 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль BMW X5. Далее он попал в дорожно-транспортное происшествие. При освидетельствовании на месте происшествия тест показал концентрацию алкоголя 1,569 мг/л. Выяснилось, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Помимо изъятия в доход государства автомобиля, суд приговорил нижнекамца к 300 часам обязательных работ и лишению прав на 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Артём Дергунов