В Башкирии многодетные родители могут получить преимущество при трудоустройстве

В апреле депутаты Курултая Башкирии рассмотрят в первом чтении законопроект о предоставлении многодетным родителям, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, временной работы в первоочередном порядке, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Изменения планируется внести в закон «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Законопроект разработан, чтобы усилить социальную защиту уязвимых групп населения, отмечается в пресс-релизе. По мнению авторов инициативы, найти постоянную работу родителям несовершеннолетних детей или детей инвалидов сложнее. Временное трудоустройство поможет улучшить положение семей.

Майя Иванова