В аэропорту Перми задерживаются два рейса

Прибытие рейса из Сочи в Пермь авиакомпании «Победа» задерживается на 12 часов. По данным онлайн табло Большого Савино, по расписанию Boeing 737 должен был приземлиться в Перми сегодня в 04:20. Сейчас расчетное врем прибытия этого рейса указано в 18:25. По данным Ura.ru, задержка связано с плохой погодой в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь

Также задерживается вылет из Перми рейса в московский аэропорт Внуково. Борт авиакомпании «Победа», который должен был вылететь сегодня в 06:10 отложен до 18:50.