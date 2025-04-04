В этом году «Прикамский Агрофест» пройдет на другой площадке

Власти Пермского края ищут альтернативную площадку для проведения ежегодной выставки-форума «Агрофеста». Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минагро, перенос локации мероприятия связан с запланированными дорожными работами в районе отворота на деревню Казыбаево. Обычно мероприятие проходит в июле в селе Лобаново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Прикамский Агрофест» — межрегиональная специализированная выставка-форум сельскохозяйственной техники, племенного животноводства, оборудования и современных технологий для АПК. Свою продукцию на стендах представляют местные и всероссийские сельхозтоваропроизводители.