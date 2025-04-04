Ильский НПЗ перенес старт производства бензина

Ильский нефтеперерабатывающий завод (ООО «КНГК-ИНПЗ», Краснодарский край) отложил запуск комплекса по выпуску автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ) на 2027 год. Как следует из отчетности предприятия, изменение сроков связано с отказом ряда зарубежных поставщиков от исполнения контрактов в условиях санкций, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Компания была вынуждена пересмотреть договоренности, частично заменить оборудование и внести корректировки в проектную документацию, что отразилось на графике реализации. Несмотря на то что значительная часть технологических решений базируется на отечественных разработках, переход к импортозамещению привел к задержкам.

Согласно отчетности, степень готовности комплекса составляет 28%, по отдельным технологическим секциям — свыше 40%. Общий объем инвестиций в проект превысит 25 млрд руб.

Проект КПААУ мощностью 1,52 млн т в год предполагает производство бензина Аи-92 и Аи-95 пятого экологического класса по российской технологии. Изначально строительство планировалось с 2019 года, ввод — в декабре 2023 года, позднее срок перенесли на конец 2025-го.

Вячеслав Рыжков