В Новороссийске пройдут военные учения 4 апреля

Военные учения состоятся сегодня, 4 апреля, в акватории морского порта Новороссийска. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

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В период с 11:00 по 13:00 и с 15:00 по 17:00 дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева