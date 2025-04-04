Трамп назвал охотой на ведьм приговор Марин Ле Пен
Приговор лидеру крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является очередной охотой на ведьм, убежден президент США Дональд Трамп. По его словам, так левые партии в Европе пытаются установить цензуру и избавиться от политического оппонента. Глава Белого дома напомнил, что подобную игру вели и против него в Соединенных Штатах.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kent Nishimura / Reuters
«Охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют юридическую войну, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причем на этот раз дело дошло до того, что оппонента посадили в тюрьму»,— говорится в посте господина Трампа в социальной сети Truth Social.
Он уточнил, что не знает Марин Ле Пен лично, но высоко ценит ее работу в течение долгого времени. «Она терпела поражения, но продолжала идти вперед, а теперь, как раз перед тем, что должно было бы стать большой победой, ее арестовывают по незначительному обвинению, о котором она, вероятно, не подозревала,— на мой взгляд, это "бухгалтерская" ошибка»,— подчеркнул американский президент.
31 марта Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Для этого, как утверждается, с 2006 по 2016 год госпожа Ле Пен фиктивно нанимала для партии ассистентов депутатов. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, к двум из которых — условно. Также госпожа Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах во Франции 2027 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы».