Председатель Пермского гарнизонного военного суда претендует на второй срок

Председателю Пермского гарнизонного военного суда Дмитрию Малмыгину могут продлить полномочия. Это следует из повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей, назначенного на 7 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Малмыгин

Фото: страница Пермского краевого суда на Rutube Дмитрий Малмыгин

Фото: страница Пермского краевого суда на Rutube

ВККС рассмотрит «заявление Малмыгина Дмитрия Владимировича о рекомендации кандидатом на должность председателя Пермского гарнизонного военного суда»,— сообщается в документе.

Дмитрий Малмыгин был назначен судьей военного суда Пермского гарнизона 30 сентября 1995 года. 19 июня 2019 года указом президента РФ господин Малмыгин назначен председателем Пермского гарнизонного военного суда на шестилетний срок полномочий.