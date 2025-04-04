Житель Оренбургской области обвиняется в незаконном сбыте сигарет в Башкирии

Салаватский городской суд рассмотрит уголовное дело жителя Оренбургской области, обвиняемого в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2023 года фигурант уголовного дела незаконно купил контрафактные сигареты и продавал их в принадлежащих ему магазинах в Ишимбае и Салавате. Полицейские изъяли из незаконного оборота изъято около 9 тыс. пачек сигарет на сумму более 1,6 млн руб.

Майя Иванова