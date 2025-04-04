В Ярославской области стартовало голосование на выборах в местные советы

В Ярославской области 4 апреля началось голосование на выборах депутатов представительных органов в 16 муниципальных округах. В областной избирательной комиссии рассказали, что открылись 422 избирательных участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Голосование продлится три дня: 4, 5 и 6 апреля. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, также организовано голосование на дому. Число избирателей на этих выборов превышает 330 тыс. человек.

По итогам голосования изберут 285 депутатов. На мандаты претендуют более 700 кандидатов. Напомним, что внеплановые выборы проводятся в результате реформы местного самоуправления, которая ликвидировала двухуровневую систему власти.

Алла Чижова