Семь самолетов вернулись в аэропорт Сочи после ухода на запасные аэродромы

Семь из девяти самолетов прибыли в аэропорт Сочи после вынужденного ухода на запасные аэродромы из-за сильного тумана. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Вечером 3 марта 2025 года из-за сильного тумана экипажи девяти рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Грозный и Махачкалу для обеспечения безопасности полетов. Семь воздушных судов уже вернулись в аэропорт назначения. На запасных аэродромах остались самолеты, которые должны были прибыть из Казани и Уфы.

Все службы аэропорта продолжают работать в усиленном режиме. Привлечен дополнительный персонал для максимально оперативного обслуживания самолетов и пассажиров.

Для отслеживания актуальной информации о рейсах можно воспользоваться онлайн-табло в терминале, сайтом аэропорта, сайтами авиакомпаний, а также аудиообъявлениями.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о своих рейсах и быть готовыми к возможным изменениям в расписании, а также отнестись с пониманием к возможному увеличению времени наземного обслуживания.

Мария Удовик