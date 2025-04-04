Бастрыкин: около 2 тыс. детей пострадали от насилия в семье в 2024 году

Около 2 тыс. детей стали жертвами внутрисемейного насилия по итогам прошлого года, сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что такие преступления часто носят скрытый характер и дети умалчивают о происходящем в семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«По расследованным в 2024 году уголовным делам число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны близких, членов семьи, составило около 2 тыс. человек»,— сказал господин Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, будучи жертвами внутрисемейной преступности, дети могут быть подавлены и боятся, что им не поверят. «По сути, таких преступлений гораздо больше, чем нам представляет криминальная статистика»,— добавил председатель СКР.

Александр Бастрыкин также рассказал, что в результате преступлений в 2024 году погибло более 1 тыс. детей, а почти 17 тыс. признано потерпевшими. Зачастую несовершеннолетние подвергаются насильственным действиям именно в семье, уточнил он.