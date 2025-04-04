Саратовскую фирму оштрафовали на 1 млн за коррупционное правонарушение

В Саратовской области суд по постановлению прокуратуры обязал коммерческую организацию выплатить штраф в размере 1 млн руб. за совершение коррупционного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Энгельса выяснила, что с мая 2015 года по август 2021 года директор фирмы через посредника передал начальнику отдела федерального казенного учреждения свыше 5 млн руб. в качестве незаконного вознаграждения. За эти деньги последнему предстояло помочь организации отобраться на роль поставщика товаров для госнужд.

В отношении фирмы прокуратура возбудила дело о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Что касается взяткополучателя, ранее его осудили по уголовному делу о получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Павел Фролов