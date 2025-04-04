WP: глава киберкомандования и АНБ уволен после обвинений в нелояльности Трампу

3 апреля был уволен директор Агентства национальной безопасности (АНБ) и глава Киберкомандования США Тимоти Хо, сообщает газета The Washington Post. Как отмечает издание, накануне Овальный кабинет посетила крайне правая активистка Лора Лумер, которая призвала президента уволить некоторых сотрудников Совета национальной безопасности, обвинив их в нелояльности Дональду Трампу. Тимоти Хо оказался в их числе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимоти Хо

Фото: Leah Millis / Reuters Тимоти Хо

Фото: Leah Millis / Reuters

В публикации газета ссылается на двух действующих и одного бывшего чиновника администрации. По их информации, вместе с Тимоти Хо была уволена его заместитель в АНБ Венди Нобл. Однако ее перевели в Пентагон на должность заместителя министра обороны по разведке и безопасности (АНБ входит в структуру этого ведомства). Исполняющим обязанности директора АНБ, по данным одного из собеседников издания, назначен генерал-лейтенант Уильям Дж. Хартман.

Тимоти Хо ранее курировал работу подразделения Cyber Command — Russia Small Group, которое занималось защитой промежуточных выборов 2018 года от «российского вмешательства». Также он руководил миссиями по выдворению «российской разведки» из Восточной Европы. Лора Лумер в комментарии The Post заявила, что настояла на увольнении господина Хо, поскольку его лично рекомендовал бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Ранее господин Милли называл Дональда Трампа «фашистом» и «самым опасным человеком для США», а также попал в список лиц, заранее помилованных 46-м президентом США Джо Байденом.