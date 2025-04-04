Сочи вошел в топ направлений для отдыха с детьми

В апреле Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 10% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 13% апрельских бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

Москва заняла третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми. В столице России, которая собрала 8% бронирований, путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,6 тыс. руб.

В топ также попал еще один город Краснодарского края. Краснодар занял шестое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,1 тыс. руб.

Мария Удовик