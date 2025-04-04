Газоснабжение отключили в нескольких домах в Тамбовской области из-за удара БПЛА

Газоснабжение временно отключено в домах дачного сектора в Тамбовской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Евгений Первышов. По его словам, из-за атаки украинского БПЛА была перебита труба распределительного газопровода, а также пострадала крыша частного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Временно отключено газоснабжение 15 домовладений. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы»,— говорится в сообщении главы региона.

Над территорией Тамбовской области дежурными средствами ПВО утром 4 апреля уничтожены три беспилотных летательных аппарата. В течение прошедшей ночи в небе над Россией дежурными средствами ПВО было уничтожено 107 украинских беспилотников, об этом сообщало Министерство обороны РФ.