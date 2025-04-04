Минобороны: над Россией сбиты 107 БПЛА

В течение прошедшей ночи в небе над Россией дежурными средствами ПВО были уничтожены 107 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, 34 цели были перехвачены в небе над Курской областью, 30 — над Орловской областью, 18 — над Липецкой областью. Еще семь объектов были поражены над территорией Калужской области, по четыре — над территорией Ростовской области и над акваторией Азовского моря, по три БПЛА были перехвачены над территориями Тамбовской области и Московского региона, по два БПЛА — над территориями Брянской и Воронежской областей. Еще одна цель была сбита над Тульской областью.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале сообщил, что после атаки повреждения получили здание и труба газопровода в дачном секторе.