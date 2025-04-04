Прокуратура заинтересовалась ДТП с участием служебной машины в Астрахани

Прокуратура Ленинского района Астрахани взяла на контроль расследование обстоятельств дорожной аварии с участием служебного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло накануне, в четверг, на трассе «Астрахань — Волгоград». Там водитель служебной «Шкоды» протаранил припаркованную грузовую машину с прицепом. От удара иномарка врезалась в «Газель», после чего последняя опрокинулась.

В дорожной аварии пострадал пассажир служебного автомобиля. Его отвезли в медучреждение. По факту ДТП возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Павел Фролов