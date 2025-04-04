В Барнауле введен режим повышенной готовности из-за штормового ветра
На территории Барнаула объявлен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Соответствующий указ подписал мэр Вячеслав Франк.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным синоптиков, 4 и 5 апреля в городе ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами с порывами до 25-30 м/с. Температура воздуха будет от +5 до +7 градусов.
Также, в связи с ухудшением погодных условий в Барнауле отменили проведение продовольственных ярмарок 5 апреля.