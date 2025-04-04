Над Азовским морем ночью сбили четыре БПЛА

В ночь на 4 апреля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Беспилотники уничтожили в период с 21:00 до 05:00 мск. В целом над Россией сбили 107 украинских БПЛА: 34 — над территорией Курской области, 30 — над территорией Орловской области, 18 — над территорией Липецкой области, семь — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Ростовской области, четыре — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Тамбовской области, три — над территорией Московского региона, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Тульской области.

Алина Зорина