Директор Юговского комбината подозревается в уклонении от уплаты 339 млн рублей

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Как сообщает управление, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

В СК считают, что с января по март и с 1 июля по 31 декабря 2020 года руководитель организации уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 339 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о директоре ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Сергее Хазове.

Ранее ФНС доначислила предприятию указанную сумму. По версии налогового органа, комбинат безосновательно применял льготную ставку по НДС в размере 10% как производитель молочных продуктов. Фактически он производил ряд изделий, которые являются не молочными, а сычужными продуктами, поэтому НДС должен был рассчитываться по ставке 20%.

Решение налогового органа ООО безуспешно пыталось оспорить в суде.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Пермскому краю и ФНС, сообщает СУ СКР.

В настоящее время следователями проведены обыски, допрашиваются свидетели, наложен арест на имущество и денежные средства подозреваемых в размере более 340 млн руб.