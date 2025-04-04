На Среднем Урале не приняли проект субсидирования производителей картофеля

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер не принял проект постановления по субсидированию производителей картофеля — он поручил областному минАПК доработать механизм предоставления субсидий. Об этом господин Паслер сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, нововведения должны также повысить уровень жизни в сельских поселениях. «С 2025 года помимо выполнения показателя по объему производства и реализации картофеля, получатели господдержки должны будут обеспечить средний уровень зарплаты не ниже среднеотраслевой на своих предприятиях»,— отметил он, подводя итоги заседания регионального правительства.

Кроме того, Денис Паслер поручил минАПК ускорить работу по реконструкции очистных сооружений в Рефтинском — ранее сроки окончания работ переносились несколько раз.

Напомним, прошедшее накануне заседание регионального правительства стало первым для Дениса Паслера в качестве врио губернатора Свердловской области. В ходе него он принял решение приглашать на участие в заседаниях правительства глав уральских городов, также обсуждались вопросы развития образования, подготовка к паводкам и пожарам.

Ирина Пичурина