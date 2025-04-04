Парламент Хакасии повторно снял с рассмотрения закон о межбюджетных отношениях

Верховный совет Хакасии вновь снял с рассмотрения законопроект, позволяющий правительству республики сокращать субсидии муниципалитетам только по согласованию с парламентом. Сессия верховного совета проходит 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Фракция “Единой России” предлагает не ставить вопрос о бюджете республики, поработать с ним еще»,— предложил в начале заседания изменить повестку дня руководитель фракции единороссов Денис Кабанов. За это предложение проголосовало 29 депутатов при девяти против и одном воздержавшемся.

Решение отложить обсуждение вопроса «Единая Россия» приняла 3 апреля на заседании президиума политсовета регионального отделения (РО) партии. «В числе рекомендаций — после консультаций с муниципалитетами вернуться к рассмотрению закона на одной из ближайших сессий депутатского корпуса»,— говорится в сообщении Telegram-канала РО по итогам заседания.

Как писал «Ъ-Сибирь», законопроект был принят парламентом Хакасии в декабре 2024 года. В январе глава региона Валентин Коновалов отказался подписывать названный им «антинародным» закон, который, по его мнению, нарушает нормы Бюджетного кодекса РФ. В феврале верховный совет планировал вновь рассмотреть вопрос для преодоления вето главы Хакасии, но тогда его также исключили из повестки дня сессии.

Валерий Лавский