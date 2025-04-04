Открылась выставка к 100-летию основателя новосибирской археологической школы

В Новосибирском государственном краеведческом музее (НГКМ) открылась выставка «Путь археолога. К 100-летию со дня рождения Татьяны Троицкой» — основателя новосибирской археологической школы. Это совместный проект Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), Института археологии и этнографии СО РАН и краеведческого музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Кичанов Фото: Михаил Кичанов

Экспозиция включила материалы из личного архива, главные находки из археологических экспедиций Татьяны Троицкой, ее научные труды, а также фотографии полевых исследований и занятий археологического кружка. Первые находки ученого в Новосибирской области относятся к 1950-м годам и были сделаны на берегах реки Обь перед созданием Новосибирского водохранилища.

«Эта выставка для нас крайне важна. Во-первых, мы храним те находки, которые сделали Татьяна Николаевна и ее ученики. Во-вторых, в нашем музее работают люди, которые лично знали ее, учились у нее. Для кого-то это выставка станет поводом вспомнить Татьяну Николаевну, а кого-то путь крупного ученого подтолкнет к занятию археологией»,— сказал на открытии экспозиции директор НГКМ Антон Рубшев.

По словам заведующего отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН, академика Вячеслава Молодина, Татьяна Троицкая была «совершенно незаурядным человеком, настоящим полевиком и ученым». «Это мой первый учитель. С каждым годом все больше понимаешь значимость, роль этого человека в своей жизни»,— заключил он.

Татьяна Троицкая (1925-2018) — доктор исторических наук, автор около 300 научных и учебно-методических работ, в том числе шести монографий. Она исследовала десятки археологических памятников Новосибирской области эпохи раннего железного века (IV в. до н. э. — IV в. н. э.), написала историю древнего населения Верхнего Приобья и создала уникальную археологическую школу. Полвека она была преподавателем НГПУ, где организовала учебный музей и археологический кружок.

Михаил Кичанов