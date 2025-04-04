В память о единственной участвовавшей в ВОВ летчице из Якутии назвали улицу

Первой улице в новом микрорайоне Звездный Якутска присвоили имя легендарной советской летчицы, участницы Великой Отечественной войны (ВОВ) Веры Захаровой. Такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии управления архитектуры столицы Якутии в честь 100-летия со дня ее рождения.

Вера Захарова из Олекминского района была первой и единственной якутской девушкой, севшей за штурвал самолета в годы ВОВ. Она вывозила на санитарном самолете раненых бойцов с линии фронта. До августа 1944 года совершила более 180 вылетов, ее крылатый санитар спас жизнь около 200 раненых. При выполнении боевого задания в 1944 году ее самолет был сбит, и она раненой попала в плен. Пройдя через фашистский концлагерь, смогла вернуться и снова села за штурвал своего самолета. Летчица дошла до Берлина. После Победы на стене поверженного рейхстага она так и написала: «Захарова из Якутска».

За боевые заслуги отважная летчица была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «20 лет победы над Германией», «50 лет Вооруженных сил СССР».

В новом микрорайоне Якутска введены в эксплуатацию 15 многоквартирных домов и крытый каток с многофункциональным спортзалом. В 2025 году планируется завершение еще двух жилых строений, а в 2026-м — трехкорпусного дома. На улице Веры Захаровой уже расположено семь домов.

Николай Борисов, Якутск