Гендиректора АО СХП «Терский» объявили в международный розыск

Генеральный директор АО СХП «Терский», одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края, Алибек Шебзухов объявлен в международный розыск. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Карточка розыска Алибека Шебзухова заведена в базе МВД, в качестве основания для розыска значится «Статья УК».

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2023 года. В ноябре 2024 года Алибеку Шебзухову заочно предъявили обвинение в совершении трех преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Мещанский суд Москвы в конце 2024 года санкционировал заочный арест бизнесмена.

Алибек Шебзухов является учредителем сельхозпредприятия «Терский». Региональные СМИ называли его «хлопковым королем». В 2018-2019 годах предприниматель планировал сделать компанию одним из крупнейших производителей хлопка в России, предприятие включили в проект «Хлопок Руси».

По оценкам ставропольской прессы, эти планы завершились судебными разбирательствами и уходом производителей с рынка. В 2024 году специалисты АО СХП «Терский» хлопок уже не культивировали.

Тат Гаспарян