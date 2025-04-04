США отказались освободить россиянку, задержанную за ввоз эмбрионов лягушек

Администрация США отказала в условно-досрочном освобождении (УДО) российской ученой Ксении Петровой, работающей в Гарвардской школе медицины, сообщает Bloomberg. Американские власти сочли, что она представляет угрозу США.

Госпожа Петрова была задержана 16 февраля в бостонском аэропорту Логан по прилету из Франции. Выяснилось, что она не задекларировала эмбрионы лягушек, которые ввезла в страну для исследования. После задержания Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США аннулировала ее визу и перевела девушку в иммиграционную тюрьму в Луизиане. Судебное заседание по ее делу назначено на 7 мая.

В обоснование отказа в УДО в ICE заявили, что Ксения Петрова не доказала, что не представляет «угрозы обществу или безопасности США», а также что она не сбежит. По словам ее адвоката Григория Романовского, нарушение таможенных правил не давало пограничникам права аннулировать визу и задерживать ее. Он назвал такие меры «крайне несоразмерными».

«Правительство США теперь пытается депортировать ее в Россию, где ей грозит немедленный арест из-за ее прошлой политической активности»,— отметил ее адвокат. Он подал иск против ICE в федеральный суд.

31 марта 17 американских сенаторов призвали министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и и. о. директора ICE Тодда Лайонса пересмотреть отказ в УДО россиянки. Они попросили освободить ее из-под стражи на время рассмотрения ее запроса о предоставлении убежища.