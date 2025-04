Ангельский челлендж

Сэр Элтон Джон выпустил альбом «Who Believes in Angels?», песни для которого вместе с ним сочинила кантри-певица Брэнди Карлайл. Даже те, кто относится к кантри с предубеждением, смело могут пополнить этой пластинкой свою фонотеку, считает Игорь Гаврилов.

В марте Элтон Джон пришел на церемонию вручения «Оскаров», так как его композиция «Never Too Late» («Никогда не поздно») оказалась в номинации «Лучшая оригинальная песня». Она звучала в одноименном документальном фильме и написана была как часть большого корпуса песен, над которыми Элтон Джон работал вместе с кантри-певицей Брэнди Карлайл. В студии вместе с ними был продюсер Эндрю Уотт (Пост Мэлоун, Оззи Осборн, The Rolling Stones). Итогом сотрудничества стал альбом «Who Believes in Angels?» («Кто верит в ангелов?»).

На «Оскаре» Элтон Джон ничего не получил, хотя явно рассчитывал на награду. Имя лауреата объявил Мик Джаггер. «Оскар» достался французской певице Камий Дальме, которая писала песни для фильма «Эмилия Перес» и большей части находящихся в зале не была знакома. Присутствие старого друга Джаггера скрасило проигрыш, к тому же в тот вечер Элтон Джон еще и запланировал собственную вечеринку, на которой выступала Чаппелл Рон. Но была ли песня «Never Too Late» достойна «Оскара»?

Брэнди Карлайл запрыгнула в последний вагон поезда. Она написала песню, когда фильм о прощальном туре Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road и его финальном концерте на Dodger Stadium был уже готов в черновой сборке.

Но когда Элтон Джон услышал песню Карлайл, она впечатлила его настолько, что он решил назвать фильм в честь песни. Премьерные показы устроили осенью 2024 года, чтобы успеть в оскаровские номинации. В фильм вставили несколько кадров из студии с Уоттом и Карлайл. То есть на продвижение материала были брошены мощные силы.

Для песни «Never Too Late» характерен узнаваемый композиторский почерк сэра Элтона Джона. Текст сочинила Брэнди Карлайл, а многолетний соавтор Элтона Джона Берни Топин лишь слегка его поправил. Брэнди Карлайл также записала высокий второй вокал, тембр которого соответствует общепринятым представлениям о кантри.

К декабрю 2024 года, когда фильм вышел на стримингах, работа над совместным альбомом Джона и Карлайл шла уже год. Изначально это был музыкальный челлендж: Элтон Джон, Брэнди Карлайл и Эндрю Уотт договорились записать альбом в рекордные 20 дней, наняв в качестве инструментальной поддержки ветеранов Red Hot Chili Peppers Чеда Смита и Джоша Клингхоффера. Но до официального релиза альбом добрался только теперь — у Элтона Джона по мере работы усиливались проблемы со зрением.

Элтон Джон говорит, что цель «Who Believes in Angels?» — сделать его подругу Брэнди Карлайл популярной во всем мире. В США певица и активистка хорошо известна, но за их пределами ей, по словам старшего коллеги, предстоит много работы.

Несмотря на то что к своим 43 годам Брэнди Карлайл заработала 11 Grammy, ее имя стало что-то говорить публике в Старом Свете лишь в последние годы. Для обычного дружеского жеста к релизу альбома приложено слишком много усилий. В некоторых промовидео к «Who Believes in Angels?», размещенных в TikTok, у Элтона Джона буквально слезы на глазах. Песни подруги его явно трогают: он видит в них нечто имеющее отношение к поп-традиции.

В последние годы Элтон Джон занимал высокие места в чартах и в самой горячей ротации на радио — и все благодаря сотрудничеству с младшими коллегами. Речь шла о современном продакшене, о технологиях, которые позволяли сделать мэшап-трек из фрагментов пяти-шести песен и добавить туда голоса любимых молодежью певиц. Так было с «Cold Heart», где спела Дуа Липа, и с «Hold Me Closer» с Бритни Спирс. В дуэтах с Брэнди Карлайл Элтон Джон отступает к классическому сонграйтингу с опорой на берущую за душу мелодию.

Эндрю Уотт мастерски подчеркнул в самых эпичных номерах мощь стадионного рока, а Элтон Джон, как пишут в таких случаях, откатился к фабричным настройкам — сочинил, например, ураганный рок-н-ролл «Little Richard’s Bible», сопоставимый со его вечнозеленым «Крокодильим роком». Возможно, это самая удачная песня альбома — не в последнюю очередь потому, что присутствие Брэнди Карлайл там минимальное. Но у нее на альбоме свой звездный час — акустическая баллада «You Without Me». И вот здесь как раз хорошо, что Эндрю Уотт со своей продюсерской мощью в песню не ломится, оставляя слушателю лишь хрупкую мелодию. Гений Элтона Джона раскрывается в полную силу в финальной композиции «When This Old World Is Done With Me». Без сомнений, это подведение жизненных итогов. Но Элтон Джон просит не считать альбом последним в его карьере. У 78-летнего музыканта в запасе еще достаточно песен.