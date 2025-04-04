UEFA отчитался за чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA) в четверг обнародовал официальные данные, касающиеся призовых, полученных участниками Лиги чемпионов. Больше всех, очевидно, заработал победитель турнира — «Реал». Мадридцы получили €139 млн. Из них, правда, только €103 млн за собственно спортивный результат. Еще €36 млн «Реал» получил за свой легендарный статус.

На втором месте рейтинга оказался ПСЖ. Парижане получили €124,4 млн. Даже несмотря на то, что выбыли из соревнований уже в полуфинале. Такой доход ПСЖ обеспечили отчисления в размере €34 млн, предусмотренные контрактами, заключенными между UEFA и французскими телекомпаниями. Замыкает тройку финалист прошлого первенства — дортмундская «Боруссия». Немецкая команда получила €120 млн.

Во втором по статусу еврокубке, Лиге Европы, призовые заметно ниже. Больше всех из участников — €41,2 млн — заработал проигравший финалист турнира, леверкузенский «Байер», именно за счет более выгодного контракта немецких телекомпаний с UEFA. Собственно победитель Лиги Европы — итальянская «Аталанта» заработала только €34 млн. Третье место занял английский «Ливерпуль» — €27 млн.

Не играй и получай

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выплатил Российскому футбольному союзу (РФС) €5,526 млн в качестве солидарных выплат по итогам сезона-2023/24, сообщается на сайте организации. По программе РФС полагается выплата в €3,381 млн как национальной федерации, чьи клубы не выступали на групповой стадии Лиги чемпионов. На поддержку национальной команды было выделено €1,445 млн, еще €700 тыс. РФС получил за участие в программе развития Hat-Trick (программа создана для оказания финансовой поддержки членам UEFA для помощи в развитии футбола на всех уровнях).

Напомним, что Международная федерация футбола и UEFA в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Александр Петров; «РИА Новости»