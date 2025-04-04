Для спасения Степы Короткова не хватает 895 100 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Степы врожденная аномалия развития правой ноги. Большеберцовая кость растет медленнее, что дает искривление и разницу в длине ног. Несмотря на лечение с аппаратом внешней фиксации, разница в длине ног по мере роста ребенка снова достигла 5 см. В этот раз мы планируем провести этапное хирургическое лечение с помощью системы "Орто-СУВ" и последующей установкой телескопического стержня Fassier-Duval в большеберцовую кость правой голени. Это позволит избежать частых вмешательств по удлинению голени, так как стержень будет расти вместе с мальчиком, компенсируя разницу в длине ног. Степа сможет полностью опираться на правую ногу, нормально ходить».

Стоимость этапного хирургического лечения 1 926 100 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 700 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославль» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 895 100 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Степу Короткова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Степы — Марины Михайловны Коротковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).