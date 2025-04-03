Из приграничья Курской области вывезли 709 человек, в том числе 18 детей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с приграничных территорий, которые ранее находились под контролем ВСУ, с 12 марта вывезли 709 человек, в их числе 18 детей. Еще 25 местных жителей вернулись в Россию с территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

«Ни один из мирных жителей не погиб и не получил никаких ранений в ходе возвращения домой! Все, кто нуждался в медицинской помощи (74 человека), были благополучно доставлены в областные медучреждения»,— написал Александр Хинштейн в Telegram. Он уточнил, что на лечении остаются 18 человек.

Как добавил глава региона, из 709 жителей приграничья 290 находятся в пунктах временного размещения. «419 наших граждан забрали их родные и близкие»,— указал он. Работа по эвакуации местных жителей продолжается.

Эвакуация мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области началась 12 марта. Александр Хинштейн 15 марта сообщал, что за несколько дней были найдены 378 человек, которые считались пропавшими без вести.

О жизни мирного населения под оккупацией — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».