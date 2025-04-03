«Майор ФСБ» ушел в штрафбат

Нижегородец Роман Дубровин, приговоренный к десяти годам за разбойное нападение на инкассаторов, перевозивших выручку пиццерий «Пицца Рикка», после отмены приговора и направления дела на пересмотр уехал служить в зону СВО. При расследовании преступления в 2023 году его задержали в Луганске с поддельным удостоверением майора ФСБ и жетоном. Еще двое обвиняемых уехали на СВО без ведома суда и были объявлены в розыск. Четвертый обвиняемый скрылся. На пять лет в Канавинском суде осудили только пятого соучастника. В деле как «неустановленное лицо» фигурировал некий бывший сотрудник полиции, который может быть причастен к организации разбоя. Потерпевшим предпринимателям и инкассаторам ущерб на сумму более 2 млн руб. никто не возместил.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Приволжье», ушли от ответственности практически все обвиняемые в разбойном нападении в 2022 году на инкассаторов, перевозивших деньги трех индивидуальных предпринимателей, работавших в Нижнем Новгороде по франшизе «Пицца Рикка».

Преступление произошло в Канавинском районе в августе 2022 года. Трое человек в балаклавах, вооруженные травматическими пистолетами с криками: «Работает полиция, выходим из машины!» остановили «Ладу Гранта», в которой два инкассатора собирали выручку пиццерий. Они заставили их выйти из салона, прыснули в лицо из перцового баллончика, побили ногами и вырвали из рук инкассатора рюкзак, в котором лежали 2,3 млн руб. Когда один из пострадавших, поняв, что это налетчики, попытался их преследовать, те выстрелили в его сторону из травмата.

Разбой был раскрыт сотрудниками полиции, предполагаемого организатора, ранее судимого Романа Дубровина, следствие искало долго. По материалам уголовного дела, в 2023 году его задержали в Луганске — при себе он имел поддельное удостоверение майора ФСБ и такой же жетон сотрудника спецслужбы. Были установлены и трое предполагаемых исполнителей этого нападения — Зураб Мурачавшили, Антон Юданов и Данила Земсков. Однако первый ударился в бега и был объявлен в розыск, а двое других, будучи под подпиской о невыезде, однажды просто не пришли на судебное заседание. Выяснилось, что оба заключили военные контракты и уехали на службу в зону СВО без ведома суда. Обратившись в войсковые части, прокуратура выяснила, что один из обвиняемых практически сразу дезертировал, самовольно оставив часть, а второй числится пропавшим без вести. С обоими военные контракты были расторгнуты, и обвиняемые были объявлены в розыск с заочным арестом.

По этому делу отдельно осудили их сообщника Александра Сазонова, который следил за инкассаторами и затем на своей машине забрал рюкзак с наличкой из оговоренного места в кустах, где его спрятали нападавшие. Он полностью признал свою вину, рассказал о преступлении по досудебному соглашению с прокурором и получил пять лет заключения в колонии строгого режима по ст. 162 УК РФ «Разбой». После приговора, по некоторым данным, сознавшийся участник поехал служить в зону СВО, заключив контракт с Минобороны.

Романа Дубровина как организатора, к тому же пользовавшегося поддельными документами сотрудника ФСБ, за разбой осудили на десять лет. В суде он вину не признавал и утверждал, что ни в каком нападении не участвовал. Однако гособвинение и потерпевшие обжаловали приговор, считая, что судья неправомерно исключил признак организованной преступной группы. В результате Нижегородский облсуд в прошлом году отменил приговор организатору, чтобы отправить уголовное дело на новое рассмотрение. Но его приостановили после того, как Роман Дубровин подписал военный контракт и убыл на СВО из следственного изолятора. Похищенные деньги в ходе расследования найдены не были.

Таким образом, никому из пяти потерпевших (трое владельцев похищенной наличности и двое избитых инкассаторов) ущерб возмещен не был. В обвинительном заключении еще одним организатором разбойного нападения, кроме обвиняемого Дубровина, значилось «неустановленное лицо». Во время предварительного следствия давались прямые показания на одного из бывших руководителей полицейского подразделения по противодействию экстремизму. Однако никому из сотрудников МВД в полиции по этому уголовному делу обвинение не предъявляли.

Роман Кряжев