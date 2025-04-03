Неделя звезд хоккея КХЛ пройдет в Екатеринбурге в 2026 году

В Екатеринбурге на новой «УГМК Арене» в 2026 году пройдет Фонбет Неделя звезд хоккея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Договоренность о проведении мероприятия в Екатеринбурге была достигнута господином Паслером с президентом КХЛ Алексеем Морозовым во время матча «Автомобилист» — «Ак Барс».

Денис Паслер отметил, что ранее Неделя звезд хоккея не проводилась на Среднем Урале. «Мы признательны КХЛ за решение выбрать следующей площадкой наш регион. Приложим все усилия для организации матчей Недели на высоком уровне»,— сообщил врио губернатора.

Пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» состоялся на «УГМК Арене» в Екатеринбурге. Победу в игре одержал екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:0.

Полина Щуцкая