В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка о роде Титовых-Шевелиных

В рамках проекта «Корневая система» в Музее истории Екатеринбурга открылась выставка «О чем рассказал дневник. Род Титовых-Шевелиных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «О чем рассказал дневник. Род Титовых-Шевелиных»

Фото: Таисья Семина Выставка «О чем рассказал дневник. Род Титовых-Шевелиных»

Фото: Таисья Семина

«Корневая система» — совместный проект Музея истории Екатеринбурга и Уральского генеалогического общества, посвященный исследованиям родословных жителей города, их судеб и личных историй.

Центром экспозиции и отправной точкой в исследовании является дневник Зинаиды Титовой, который она вела в 1897-1899 годы. Ее отец служил управляющим магазина известной чайной фирмы Губкина-Кузнецова в Екатеринбурге. В конце 1890-е годы она вышла замуж за Алексея Шевелина, чей отец владел пряничной лавкой и торговал кузнецовской посудой.

Дневник был найден около десяти лет назад их потомком Натальей Шевелиной, в нем описываются события конца XIX века. В настоящее время дневник готовится к печати в виде книги с иллюстрациями.

В экспозиции представлены различные предметы, связанные с жизнью и бытом семьи: фотографии, письма, посуда. Благодаря совместным усилиям куратора проекта Дмитрия Киряева и генеалогического общества удалось собрать огромное количество информации о двух семьях и создать родословное древо.

Выставка будет открыта для бесплатного посещения до 20 июля в цокольном этаже Музея истории Екатеринбурга.

Таисья Семина